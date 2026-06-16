Умерла мать Дмитрия Хворостовского

Напомним, сам Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Родился он в Красноярске, первые уроки музыки получил от отца, а после поступил в музыкальную школу. С середины 1990-х Хворостовский жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину. Людмила Петровна и другие члены семьи баритона поддерживали его на протяжении всей карьеры и во время продолжительной болезни.