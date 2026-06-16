Умерла мать Дмитрия Хворостовского

В Москве на 91 году жизни скончалась Людмила Хворостовская, мать знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
«…Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!», — написал Зинов.
Министр выразил соболезнования всем родным и близким женщины, а также пообещал помощь властей региона с организацией похорон.
Напомним, сам Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Родился он в Красноярске, первые уроки музыки получил от отца, а после поступил в музыкальную школу. С середины 1990-х Хворостовский жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину. Людмила Петровна и другие члены семьи баритона поддерживали его на протяжении всей карьеры и во время продолжительной болезни.
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