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В России изменят перечень стратегически значимых лекарств: экспертами одобрено 149 препаратов

Минздрав хочет добавить 149 препаратов в перечень стратегически значимых.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав может расширить список стратегически значимых лекарств. Всего комиссией было рассмотрено 194 препарата. Эксперты одобрили 149 из них. Все эти лекарства могут быть добавлены в перечень стратегически значимых, цитирует документ РИА Новости.

В первую часть списка предлагается включить 39 лекарственных средств. В том числе, альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho (D), лоразепам, натрия хлорид, желатин, фенобарбитал и т.д.

Во второй части перечня могут быть бензобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, галоперидол, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. В список также хотят внести противоопухолевые препараты. В их числе азацитидин, блинатумомаб, висмодегиб, дабрафениб, инотузумаб озогамицин и лапатиниб.

Кабмин между тем утвердил новый порядок предоставления платных услуг медицинскими организациями. Для удаленного оформления договора пациенты смогут использовать как официальный сайт медучреждения, так и ее мобильное приложение.