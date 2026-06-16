В России изменят перечень стратегически значимых лекарств: экспертами одобрено 149 препаратов

Во второй части перечня могут быть бензобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, галоперидол, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. В список также хотят внести противоопухолевые препараты. В их числе азацитидин, блинатумомаб, висмодегиб, дабрафениб, инотузумаб озогамицин и лапатиниб.