Скончалась мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила скончалась на 91-м году жизни в Москве. Об этом сообщил глава министерства культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
— Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу снова: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына! — написал он в понедельник, 15 июня, в Telegram-канале.
Чиновник выразил соболезнования ее мужу и отцу артиста Александру Хворостовскому, ее родным и близким. Региональные власти окажут всею необходимую помощь в организации похорон.
Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года, ему было 55 лет. Два года певец боролся с раком головного мозга. Несколько лет назад его родители признавались, что каждый день вспоминали сына, сильно скучали по нему.
Мария Хворостовская, приемная дочь Дмитрия Хворостовского, в январе 2026 года в своем блоге рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в последние пару лет. Наиболее серьезным испытанием стала перенесенная осенью 2024 года сложная кардиохирургическая операция, которая существенно повлияла на ее жизнь.