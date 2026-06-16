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Долги за электроэнергию стали причиной ограничений на 10 котельных Хабаровского края

Данная мера применяется в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Хабаровский край сегодня

В связи с завершением отопительного периода Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») приступил к введению ограничений в отношении котельных предприятий ЖКХ, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию.

Данная мера применяется в соответствии с действующим законодательством и направлена на снижение уровня дебиторской задолженности предприятий ЖКХ перед гарантирующим поставщиком.

По состоянию на 01.06.2026 г. на территории Хабаровского края ограничено энергоснабжение 10 котельных. В число предприятий-должников, обслуживающих котельные, входят:

МУП «Мастер» (п. Маго Николаевского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 5,6 млн. рублей;

МУП «Вектор» (п. Алонка и Этыркен Верхнебуреинского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 4,1 млн. рублей;

ООО «Масштаб» (п. Известковый Амурского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 1,1 млн. рублей.

Хабаровскэнергосбыт напоминает руководителям предприятий ЖКХ о необходимости своевременного исполнения обязательств по оплате потребленной электроэнергии. Погашение задолженности позволит избежать дальнейших ограничительных мер и обеспечить стабильное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, подготовку объектов к новому отопительному сезону.

Работа по взысканию задолженности и введению предусмотренных законодательством ограничений в отношении неплательщиков будет продолжена.