Долги за электроэнергию стали причиной ограничений на 10 котельных Хабаровского края

В связи с завершением отопительного периода Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») приступил к введению ограничений в отношении котельных предприятий ЖКХ, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию.
Данная мера применяется в соответствии с действующим законодательством и направлена на снижение уровня дебиторской задолженности предприятий ЖКХ перед гарантирующим поставщиком.
По состоянию на 01.06.2026 г. на территории Хабаровского края ограничено энергоснабжение 10 котельных. В число предприятий-должников, обслуживающих котельные, входят:
МУП «Мастер» (п. Маго Николаевского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 5,6 млн. рублей;
МУП «Вектор» (п. Алонка и Этыркен Верхнебуреинского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 4,1 млн. рублей;
ООО «Масштаб» (п. Известковый Амурского муниципального района) — задолженность за потребленную электрическую энергию 1,1 млн. рублей.
Хабаровскэнергосбыт напоминает руководителям предприятий ЖКХ о необходимости своевременного исполнения обязательств по оплате потребленной электроэнергии. Погашение задолженности позволит избежать дальнейших ограничительных мер и обеспечить стабильное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, подготовку объектов к новому отопительному сезону.
Работа по взысканию задолженности и введению предусмотренных законодательством ограничений в отношении неплательщиков будет продолжена.