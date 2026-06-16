В Омской области молния подожгла крышу жилого дома

В рабочем посёлке Москаленки Омской области загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар произошёл в минувшее воскресенье, 14 июня.
По словам очевидцев, перед возгоранием в крышу дома ударила молния, после чего кровля вспыхнула. Соседи помогли отогнать стоявший рядом автомобиль и вывели из здания пенсионерку. Пострадавших нет.
В региональном управлении МЧС сообщили, что прибывшие пожарные обнаружили горение кровли и второго этажа. Огонь тушили пять человек с помощью трёх единиц техники.
В результате пожара повреждены кровля, потолочное и межэтажное перекрытия, а также внутренняя отделка второго этажа. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Официальную причину пожара в МЧС России по Омской области не назвали.