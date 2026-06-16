«Маякуй!» — призывают художники из Владивостока новой мозаикой на маяке

На днях во Владивостоке появились две новые мозаики: одна на улице Адмирала Фокина (местный Арбат), другая на маяке в районе Токаревской кошки.
Как сообщили Новости VL.ru, на Адмирала Фокина художники отреставрировали прежнее изображение с «Бумажным корабликом», которое несколько месяцев назад повредил проезжавший грузовик — на месте отсутствующего уголка размещена надпись «Переломный момент». А на Токаревской кошке на бетонной глыбе перед маяком установили новую мозаику с надписью «Маякуй» и морским котиком, держащим телефон.
Проекты создал уличный художник Евгений Нован (Евгений Макеев-младший) совместно с продюсером художников Евгением Малабаром. Они утверждают, что стараются не просто украсить городское пространство, но и передать конкретный смысл: первая мозаика говорит о поддержке и способности не сдаваться, вторая — о негласной общности людей, которые любят этот маяк. Малабар пояснил, что надпись «Маякуй» адресована тем 20% пешеходов, кто доходит до самого маяка. Для монтажа мозаики у моря местные жители подвезли художников на катере от ЛЭП до маяка.
Нован отметил, что ему нравится работать с городом как с живой структурой, где возникают уникальные ситуации. Он подчеркнул, что уличное искусство важнее картин для дома: ежедневно мозаики видят сотни людей, и каждый испытывает свою эмоцию.