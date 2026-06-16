Жара пошла в атаку: Врачи фиксируют всплеск тяжёлых ожогов у россиян после выходных

Сегодня действительно участились сообщения о росте числа пациентов с тяжёлыми ожогами. Солнечные дни и жара, а также длинные выходные, способствуют ожоговой травматизации населения: солнечные, термические (от контакта с горячими поверхностями, паром, огнём), химические (при работе с удобрениями, пестицидами) и биологические (при контакте с борщевиком и другими растениями-фотосенсибилизаторами). Эти травмы опасны из-за риска развития ожоговой болезни, которая затрагивает не только кожу, но и все органы и системы.