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Рыбакина прокомментировала, почему резко ушла из соцсетей после поражения в Лондоне

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос издания TennisRatio о том, почему после поражения в Лондоне она заблокировала свой аккаунт в соцсети, а затем восстановила его, ограничив возможность оставлять комментарии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет Sportarena.kz, она временно ушла из соцсетей из-за того, что не хотела тратить много времени на удаление негативных комментариев.

«Иначе это просто невозможно контролировать, и, конечно, это не самое приятное занятие. Обычно я не обращаю на это особого внимания, но в тот момент мне показалось, что это важно. Во многом это связано с работой, и я почувствовала, что, если эти люди не могут остановиться в тот момент, потому что потеряли немного денег, я лучше дам возможность не комментировать ничего, а потом восстановлю аккаунт. Я не могу проводить весь день, очищая свой аккаунт. У меня есть небольшая помощь с контентом, однако это не полная занятость. Поэтому я подумала, что даже для меня лучше тратить меньше времени на социальные сети», — сказала Рыбакина.

Ранее стало известно, что Рыбакина отправится в Берлин после громкого поражения.