Слово «Россия» из сотен флагов: в Иркутске прошёл масштабный флешмоб

Мероприятие состоялось на площади Ракетчиков. Его кульминацией стало создание масштабной композиции: военнослужащие и волонтёры выложили из сотен триколоров слово «Россия».
Среди участников акции были военнослужащие 29‑ой Иркутской гвардейской дивизии, представители первичных отделений партии «Единая Россия», активисты «Волонтёрской роты боевого братства», ветераны СВО и других боевых действий, представители администрации Иркутска и Ассамблеи народов России, добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и отряда «111.62», члены волонтёрского объединения АНО «Тополек».
С приветственным словом к собравшимся обратились Дмитрий Мясников, председатель комитета по социально‑культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член президиума регионального политического совета «Единой России», Сергей Михайлов, командир 29‑й гвардейской ракетной дивизии, Иван Жук, руководитель Иркутского регионального отделения «Волонтёрской роты боевого братства», Руслан Долгушин, бывший руководитель организации, а ныне военнослужащий и инициатор флешмоба.
— Сегодня мы вместе показываем, что Россия — это действительно мы: люди разных поколений, профессий и убеждений, объединённые любовью к Родине. Такие мероприятия укрепляют наше единство и напоминают, ради чего мы трудимся и что защищаем, — отметил Руслан Долгушин.
Программа праздника включала концертную часть. Перед гостями выступили военный оркестр 29‑й гвардейской ракетной дивизии, ансамбль «Иволга», воспитанники детской школы искусств № 8.
В поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, были организованы:
благотворительная ярмарка — собранные средства направят на нужды бойцов;
акция «Письмо солдату» — сотни писем, написанных участниками флешмоба и зрителями, будут переданы «за ленточку».
Мероприятие стало ярким проявлением патриотизма и солидарности жителей Иркутска, объединив людей разных возрастов и социальных групп в праздновании Дня России.