Риск лесных пожаров в Хабаровском крае сохраняется

За прошедшую неделю в Хабаровском крае ликвидировано три лесных пожара. Возгорания были зарегистрирваны в Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах. Предположительная причина их возникновения — несоблюдение местным населением противопожарных мер и «сухие» грозы", сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Общая площадь, пройденная огнем, составила 87,9 га. Все очаги были ликвидированы в течение первых суток благодаря оперативной работе лесопожарных формирований», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 16 июня, в Хабаровском крае продолжает действовать один очаг в Верхнебуреинском районе. Его площадь составляет 4 га. На его тушении задействовано 21 специалист и 5 единицы техники.
Лесопожарные службы края продолжают круглосуточный мониторинг лесных массивов. Каждый день на маршруты выходят 37 специализированных групп, в том числе сформированных совместно с другими структурами. Их главная задача — проверка мест, где чаще всего бывают отдыхающие, чтобы предотвратить возникновение огня. Для повышения эффективности наблюдения применяются дроны.
Напомним, за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщайте по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае сняли режим ЧС в лесах регионального значения. Также министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на посещение лесов.