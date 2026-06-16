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Уилкерсон: у Европы нет шансов на победу в случае конфликта с РФ

Страны Европы не способны противостоять РФ в случае возникновения прямого конфликта, заявил полковник Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Источник: Аргументы и факты

Страны Европы не способны противостоять Российской Федерации в случае возникновения прямого конфликта, заявил полковник Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Будет ли конфликт между Европой и Россией? Я думаю, что урегулирование произойдёт не через ядерный конфликт, ведь мы идём по очень опасному пути, особенно на Украине», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Уилкерсон отметил, что страны ЕС «слишком слабы и им не стоит проявлять агрессию в отношении РФ».

«Что же делают европейцы? У них крошечный ядерный арсенал. И это правда — крошечный. У России же, вероятно, самый большой ядерный арсенал в мире. Это огромная сила, которой Европа не может похвастаться», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

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