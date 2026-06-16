Страны Европы не способны противостоять Российской Федерации в случае возникновения прямого конфликта, заявил полковник Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Будет ли конфликт между Европой и Россией? Я думаю, что урегулирование произойдёт не через ядерный конфликт, ведь мы идём по очень опасному пути, особенно на Украине», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Уилкерсон отметил, что страны ЕС «слишком слабы и им не стоит проявлять агрессию в отношении РФ».
«Что же делают европейцы? У них крошечный ядерный арсенал. И это правда — крошечный. У России же, вероятно, самый большой ядерный арсенал в мире. Это огромная сила, которой Европа не может похвастаться», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.