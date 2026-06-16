Новосибирцам рассказали, как не купить тур у мошенников

Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты советуют заранее изучить в поисковике актуальную информацию об организации и отеле, а также проверить, включён ли туроператор в федеральный реестр, есть ли у него финансовые гарантии и действуют ли они до конца поездки.