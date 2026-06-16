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Новосибирцам рассказали, как не купить тур у мошенников

Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты советуют заранее изучить в поисковике актуальную информацию об организации и отеле.

Источник: Freepik

Эксперты Роскачества рекомендуют покупателям летних туров придерживаться «презумпции недоверия»: даже наличие кол-центра и документов у фирмы не гарантирует её добросовестность, пишет ТАСС.

Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты советуют заранее изучить в поисковике актуальную информацию об организации и отеле, а также проверить, включён ли туроператор в федеральный реестр, есть ли у него финансовые гарантии и действуют ли они до конца поездки.

Билеты стоит приобретать только на официальных сайтах крупных агентств, обращая внимание на доменное имя и дату создания ресурса — сайты, зарегистрированные несколько месяцев назад, с высокой вероятностью являются фальшивками.