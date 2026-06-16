Худрук «Мастерской Петра Фоменко» представил спектакль «Сирано де Бержерак»

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьера постановки художественного руководителя Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгения Каменьковича «Сирано де Бержерак» по одноименной пьесе французского драматурга XIX-XX веков Эдмона Ростана прошла 15 июня в Большом зале Новой сцены театра, передает корреспондент ТАСС.
Работа Каменьковича стала сотой по счету премьерой за более чем тридцатилетнюю историю театра. «Мне было шесть, когда я впервые познакомился с пьесой. Поскольку моя мама была режиссером, а папа — балетмейстером, у нас собралась очень богатая библиотека: есть такая книжная серия “Библиотека драматурга”… Так вот мои “первые драматурги” — Александр Дюма и Эдмон Ростан. Когда прочитал “Сирано де Бержерака”, заплакал… Я был маленький. Но надо сказать, что и сегодня во время пятого действия у меня глаза на мокром месте», — рассказывает в беседе с ТАСС режиссер.
О литературной основе.
Пьеса «Сирано де Бержерак» была написана в конце 1890-х годов. Ее автора, Эдмона Ростана, исследователи причисляют к неоромантикам: течение возникло в ответ на реализм и натурализм с их стремлением к максимально точному отображению действительности. Неоромантизм провозглашает культ индивидуализма, отрицает обыденность, тяготеет к мистике. «Представители этого течения, — говорится в Большой российской энциклопедии, — обратились к описанию жизни, насыщенной экзотическими приключениями, сопряженными с опасностями, герой их произведений — незаурядная, сильная личность, часто противостоящая обществу».
Хронотоп произведения Ростана — Франция середины XVII века, его главный герой — поэт и бретер. Человек чести и долга. Сирано де Бержерак (Федор Малышев) дерзок и смел, умен, свободолюбив. Но некрасив. Герой влюблен в свою кузину Роксану (Ольга Бодрова), однако признаться ей в этом не может: свою внешность он считает «безнадежной». Девушка к тому же увлечена гвардейцем Кристианом (Виталий Довгалюк) и просит Сирано всячески ему покровительствовать. «Единственное, что пугает Бержерака, — быть смешным, а потому для своей любви, для прекрасной Роксаны, он до конца жизни остается “голосом во тьме”, вечным суфлером в придуманном и разыгранном им спектакле», — очерчивают в театре проблему, поставленную Ростаном.
«Не сбивать сюжет пьесы до наших дней».
Признавая страхи и слабости своего персонажа, исполнитель роли Сирано Федор Малышев в разговоре с корреспондентом агентства особо подчеркивает, что ему не хотелось бы видеть в поэте стесненного человека, не способного на борьбу за свое счастье. «Мне здесь важен другой мотив: та, кого он бесконечно любит, мечтает создать союз с другим человеком. И Сирано делает все для того, чтобы Роксана была счастлива. Не нужно перекладывать это на сегодняшние житейско-бытовые реалии. Это абсолютно романтическая, не сегодняшняя мысль — служение, рыцарство».
По словам актера, если «сбивать сюжет пьесы до наших дней», есть риск «истощить» образ главного героя. «Тогда из Сирано получится просто закомплексованный человек, который не нашел в себе смелости признаться в любви. Кристиан будет болваном, а Роксана… Так не работает. Здесь особенно важно ощущение того, что это другие люди, другое восприятие дружеских отношений, другие представления о чести, доблести. В конце, напомню, Сирано говорит: “Мне будет что предъявить перед Богом — мой рыцарский султан: я прожил жизнь, во-первых, на своих условиях, а во-вторых — в служении. Это сложно. И этого сегодня в нашей жизни очень мало”, — подводит итог Малышев.
Жанр спектакля режиссер определяет как «признание в любви в пяти картинах с одним антрактом». «У нас не осталось записей, но всегда очень интересно, как конкретный материал до тебя ставили большие режиссеры. Был Римас Туминас, который назвал свою работу комедией любви. Жанр, определенный самим Ростаном, — героическая комедия. Наш вариант мне кажется наиболее точным. Ведь что происходит на протяжении всех пяти картин? Бесконечное признание в любви: Сирано фактически признается Роксане в течение всей своей жизни», — обращает внимание Каменькович.
Под занавес.
В качестве эпиграфа к своей новой работе художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко» выбирает строки из «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Для воплощения на сцене пьесы Ростана режиссер предпочитает не самый известный перевод пьесы Елены Баевской: используемый ей александрийский стих, по замечанию режиссера «Сирано де Бержерака», максимально сокращает дистанцию с оригиналом.
На вопрос о том, чем премьерный спектакль «Мастерской…» отличается от многочисленных театральных интерпретаций текста, Каменькович отвечает кратко: «Своей простотой. Здесь все очень близко к жизни». Вместе с тем сценограф Евгения Шутина создает для постановки сразу несколько отдельных пространств: театральные подмостки, лавка кондитера Рагно, дом Роксаны, сад, поле битвы и монастырь. Центральное место среди используемого реквизита отводится стульям. Вместе с Шутиной и Каменьковичем над созданием спектакля работали Художник по костюмам Мария Боровская, художник по свету Степан Синицын, композитор Рафкат Бадретдинов, хореограф Виталий Довгалюк (исполнитель роли Кристиана).
Премьерный показ постановки «Сирано де Бержерак» прошел с аншлагом. В следующий раз спектакль Каменьковича будет сыгран 16 июня.