Худрук «Мастерской Петра Фоменко» представил спектакль «Сирано де Бержерак»

По словам актера, если «сбивать сюжет пьесы до наших дней», есть риск «истощить» образ главного героя. «Тогда из Сирано получится просто закомплексованный человек, который не нашел в себе смелости признаться в любви. Кристиан будет болваном, а Роксана… Так не работает. Здесь особенно важно ощущение того, что это другие люди, другое восприятие дружеских отношений, другие представления о чести, доблести. В конце, напомню, Сирано говорит: “Мне будет что предъявить перед Богом — мой рыцарский султан: я прожил жизнь, во-первых, на своих условиях, а во-вторых — в служении. Это сложно. И этого сегодня в нашей жизни очень мало”, — подводит итог Малышев.