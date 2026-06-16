Вновь горят острова в Хабаровске

Третий день подряд на островах Хабаровска фиксируются возгорания сухой растительности. Первый пал произошел 13 июня на острове Кабельный, потом был остров Дачный и вчера вновь горела трава на Кабельном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Оперативно прибывшие на катерах группы городской аварийно-спасательной службы, спасатели и пожарные МЧС России организовали тушение пламени. С помощью ранцевых огнетушителей они ликвидировали возгорание на протяжении 1500 метров по фронту. Перехода на дачные строения не допущено», — говорится в сообщении.
По каждому факту возникновения пожаров сотрудники Государственного пожарного надзора проводят проверку для установления их причин.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать все установленные требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Особенно в части разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности, как на открытой местности, так и на своих участках. Опасно проводить любые огневые работы вблизи заброшенных и заросших травой территорий и вблизи лесных массивов. В период летних каникул особое внимание к несовершеннолетним и недопустимости случаев детской шалости с огнём.