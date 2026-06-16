Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вновь горят острова в Хабаровске

Прибывшие пожарные не допустили перехода огня на дачные строения.

Источник: AmurMedia

Третий день подряд на островах Хабаровска фиксируются возгорания сухой растительности. Первый пал произошел 13 июня на острове Кабельный, потом был остров Дачный и вчера вновь горела трава на Кабельном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Оперативно прибывшие на катерах группы городской аварийно-спасательной службы, спасатели и пожарные МЧС России организовали тушение пламени. С помощью ранцевых огнетушителей они ликвидировали возгорание на протяжении 1500 метров по фронту. Перехода на дачные строения не допущено», — говорится в сообщении.

По каждому факту возникновения пожаров сотрудники Государственного пожарного надзора проводят проверку для установления их причин.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать все установленные требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Особенно в части разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности, как на открытой местности, так и на своих участках. Опасно проводить любые огневые работы вблизи заброшенных и заросших травой территорий и вблизи лесных массивов. В период летних каникул особое внимание к несовершеннолетним и недопустимости случаев детской шалости с огнём.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше