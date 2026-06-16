Вновь горят острова в Хабаровске

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать все установленные требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Особенно в части разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности, как на открытой местности, так и на своих участках. Опасно проводить любые огневые работы вблизи заброшенных и заросших травой территорий и вблизи лесных массивов. В период летних каникул особое внимание к несовершеннолетним и недопустимости случаев детской шалости с огнём.