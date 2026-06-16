В Омске актёр из Петербурга раскритиковал громкую музыку у театра

В Омском академическом театре драмы завершились гастроли Государственного драматического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга. С 12 по 15 июня труппа представила омским зрителям несколько постановок. Финальным спектаклем стали «Мещане» (16+) по одноимённой пьесе Максима Горького.
Один из артистов постановки Юрий Ицков поделился впечатлениями от Омска. Актёр рассказал, что заметил перемены в облике города после предыдущих визитов. Особенно он отметил состояние центральной части Омска, которая, по его словам, стала чище и оживлённее.
При этом артист обратил внимание на громкую музыку и танцевальные программы, которые проходят недалеко от театра. Судя по его словам, речь могла идти о мероприятиях на Пешеходном Любинском. Ицков заявил, что звуки с улицы были слышны во время спектаклей.
«Я два года назад здесь был, ещё и с инфарктом был. А до этого в 2019. Он уже изменился тогда и стал ещё прекраснее, чище и веселей, ну, скажем так, главная улица. Причём иногда веселей, больше чем надо. Потому что эти безумные громкие на всю область танцы и музыка возле театра, которая входит в спектакли. Как это можно? Кто это сделал и придумал? В городе культурной столицы России. Надо ж думать, товарищи. Понимаю, что всем хочется сделать всем хорошо, но не до такой же степени», — приводит слова актёра NGS55.
С Омском Юрия Ицкова связывает продолжительный период творческой биографии. Артист работал в местном драматическом театре и считает, что именно здесь состоялся его профессиональный путь. Поэтому возвращение в город он сравнивает с приездом домой.
Особенно тепло Ицков отозвался об омских зрителях. По его мнению, местная публика хорошо разбирается в театре и требовательно относится к качеству постановок.
«Сюда возвращаюсь как домой. Омская публика всегда взыскательная, очень любящая и понимающая театр. Её на халтуру никак не возьмёшь. Сколько тут московских товарищей привозили и они терпели поражение. Город воспитан театром, которому уже столько лет. Если ещё музыку уберут, песни весёлые, — совсем будет хорошо», — рассказал артист.
Юрий Ицков родился в Москве, работал в драматических театрах Омска и Иркутска. В 50 лет он переехал в Санкт-Петербург, позднее начал сниматься в кино и телевизионных проектах. Зрителям актёр известен по сериалам «Ивановы-Ивановы», «Балет» и «Консультант», а также по фильмам «Батальонъ», «Григорий Р.» и «Хармс».