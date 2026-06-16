В Омске актёр из Петербурга раскритиковал громкую музыку у театра

«Я два года назад здесь был, ещё и с инфарктом был. А до этого в 2019. Он уже изменился тогда и стал ещё прекраснее, чище и веселей, ну, скажем так, главная улица. Причём иногда веселей, больше чем надо. Потому что эти безумные громкие на всю область танцы и музыка возле театра, которая входит в спектакли. Как это можно? Кто это сделал и придумал? В городе культурной столицы России. Надо ж думать, товарищи. Понимаю, что всем хочется сделать всем хорошо, но не до такой же степени», — приводит слова актёра NGS55.