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Четверых туристов спасли ночью в горах Алматы

В горах Алматы спасено четыре человека — туристы потерялись в темноте. Чтобы спустить их, понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как оказалось, четверо туристов в горах не смогли самостоятельно спуститься из-за наступления темноты. Выше Космостанции, в районе пограничной заставы, туристы запросили помощь спасателей службы спасения.

На поисково-спасательные работы незамедлительно выехал экипаж с КСП «БАУ». «Уже через час после выезда спасатели обнаружили группу и благополучно доставили до шлагбаума, где их ожидал родственник. В медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили любителям горных прогулок о необходимости заранее рассчитывать время маршрута и возвращаться до наступления темноты.

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