Четверых туристов спасли ночью в горах Алматы

Как оказалось, четверо туристов в горах не смогли самостоятельно спуститься из-за наступления темноты. Выше Космостанции, в районе пограничной заставы, туристы запросили помощь спасателей службы спасения.
На поисково-спасательные работы незамедлительно выехал экипаж с КСП «БАУ». «Уже через час после выезда спасатели обнаружили группу и благополучно доставили до шлагбаума, где их ожидал родственник. В медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.
В ведомстве напомнили любителям горных прогулок о необходимости заранее рассчитывать время маршрута и возвращаться до наступления темноты.
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