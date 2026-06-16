На берегу Ангары у Мегета нашли опасные отходы, прокуратура начала проверку

Ранее КП-Иркутск писала о том, что тело главы российских буддистов 20-го века Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова и спустя почти сотню лет будто не подвластно времени. Священнослужители говорят: ни следа разложения, кожа эластична, суставы подвижны, а температура порой поднимается до 30 градусов. Феномен, который не могут объяснить ни ученые, ни скептики, уже стал легендой.