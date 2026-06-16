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На берегу Ангары у Мегета нашли опасные отходы, прокуратура начала проверку

Часть мусора горела.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась берегом реки Ангары в районе поселка Мегет. Местный житель обнаружил там незаконную свалку, причем среди мусора оказались отходы первого и второго классов опасности.

— Более того, часть отходов горела. Информацию оперативно передали в надзорные органы, пожар уже потушили, — добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас прокуратура оценивает, как сработали местные власти и контрольные органы. Решается вопрос о наказании виновных должностных лиц. Ситуация остается на контроле.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что тело главы российских буддистов 20-го века Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова и спустя почти сотню лет будто не подвластно времени. Священнослужители говорят: ни следа разложения, кожа эластична, суставы подвижны, а температура порой поднимается до 30 градусов. Феномен, который не могут объяснить ни ученые, ни скептики, уже стал легендой.