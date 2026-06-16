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В ЕАО знакомство в сети обернулось потерей 1,5 млн руб

35 летняя жительница Еврейской автономной области лишилась более 1,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

35 летняя жительница посёлка Известковый в Еврейской автономной области лишилась более 1,5 миллиона рублей после знакомства на сайте знакомств, сообщает официальный канал «Полиция ЕАО». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» женщина обратилась после того, как поняла, что стала жертвой мошенников. По её словам, новый знакомый предложил дополнительный заработок на инвестициях и перенаправил её к «трейдеру». Действуя по указаниям «специалиста», потерпевшая перечислила средства на брокерский счёт.

На начальном этапе ей удалось вывести небольшую сумму — 80 614 рублей. Это усыпило её бдительность, и она продолжила инвестировать. Ситуация изменилась после требования «трейдера» внести дополнительную оплату для уплаты налогов с прибыли. Осознав мошенническую схему, женщина обратилась в полицию.

Общий ущерб составил 1 581 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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