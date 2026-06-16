В ЕАО знакомство в сети обернулось потерей 1,5 млн руб

В дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» женщина обратилась после того, как поняла, что стала жертвой мошенников. По её словам, новый знакомый предложил дополнительный заработок на инвестициях и перенаправил её к «трейдеру». Действуя по указаниям «специалиста», потерпевшая перечислила средства на брокерский счёт.