Мать Дмитрия Хворостовского умерла в Москве в возрасте 90 лет

Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Больше двух лет он боролся с раком мозга. Певец родился в 1962 году в Красноярске, первые уроки музыки получил от отца, а затем окончил музыкальную школу. Ему прочили карьеру пианиста, но он выбрал другой путь. С середины 1990‑х Хворостовский жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину.