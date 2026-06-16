Мать Дмитрия Хворостовского умерла в Москве в возрасте 90 лет

В Москве скончалась Людмила Хворостовская, мать народного артиста Дмитрия Хворостовского. Ей было 90 лет. О смерти сообщил в своём Telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Чиновник отметил, что региональные власти поддерживают связь с родителями исполнителя. «Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал Зинов. Министр выразил соболезнования родным женщины и пообещал помощь властей с организацией похорон.
Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Больше двух лет он боролся с раком мозга. Певец родился в 1962 году в Красноярске, первые уроки музыки получил от отца, а затем окончил музыкальную школу. Ему прочили карьеру пианиста, но он выбрал другой путь. С середины 1990‑х Хворостовский жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину.