Эксперты РАНХиГС предложили законодательно защитить права детей-блогеров

Согласно оценкам авторов исследования, по данным 2025 года, 28% от общего числа российских блогеров — это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере — 10 лет, но известны случаи, когда детей начинают «раскручивать» с 3 лет, пояснили в пресс-службе. В этом возрасте ребенок не может сам формировать контент, его продвижением занимаются родители, добавили в РАНХиГС.