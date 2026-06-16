Эксперты РАНХиГС предложили законодательно защитить права детей-блогеров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Эксперты РАНХиГС выступили с предложением на законодательном уровне защитить права детей-блогеров, данные инициативы позволят сформировать финансовую безопасность и предотвратить психологический вред. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Президентской академии.
«Эксперты Президентской академии предлагают ввести в России специальное законодательное регулирование для несовершеннолетних блогеров. Ключевая инициатива — обязать родителей переводить не менее 50% заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, который инфлюенсер сможет получить только после достижения 18 лет», — говорится в сообщении.
Согласно оценкам авторов исследования, по данным 2025 года, 28% от общего числа российских блогеров — это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере — 10 лет, но известны случаи, когда детей начинают «раскручивать» с 3 лет, пояснили в пресс-службе. В этом возрасте ребенок не может сам формировать контент, его продвижением занимаются родители, добавили в РАНХиГС.
Чтобы защитить права несовершеннолетних, эксперты Президентской академии предлагают три основные законодательные инициативы, которые потребуют внесения изменений в Гражданский кодекс, закон «Об информации» и ФГОС.
В первую очередь, необходима финансовая защита. Несовершеннолетние блогеры, а также дети, которых родители на постоянной основе транслируют в своих соцсетях, должны получать не менее 50% от дохода. Эти средства предлагается направлять на трастовый счет до совершеннолетия ребенка, пояснили в РАНХиГС.
«Контроль за контентом — родители должны будут нести юридическую ответственность и выдавать официальное согласие на публикацию. Это необходимо для предотвращения психологического вреда, доксинга, сталкинга и создания неправомерных материалов», — добавили в пресс-службе.
Кроме этого, есть потребность в медиаобразовании. По словам экспертов, нужно ввести в школьную программу обязательные дисциплины по медиаграмотности, интернет-культуре и основам блогинга. Это поможет сформировать у детей необходимые речевые и стилистические компетенции, а также научит их правилам кибербезопасности, пояснили эксперты Президентской академии.