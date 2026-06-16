Накопительные пенсии новосибирцев вырастут с 1 августа 2026 года

По итогам 2025 года доходы от инвестирования продемонстрировали существенный рост, более чем в 3 раза превысив официальный уровень инфляции, который составил 5,6%. Эксперты регионального отделения СФР проведут корректировку беззаявительно. Как отметила заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, гражданам не нужно самостоятельно обращаться за перерасчётом — все начисления произойдут автоматически. На эти цели региональное дополнительно направит 7,5 миллиона рублей.
Законодательство гарантирует увеличение размера выплат при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. Управление средствами клиентов Социального фонда осуществляет государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 июля 2026 года часть пенсионеров в Новосибирской области ожидает увеличение выплат.