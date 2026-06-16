Накопительные пенсии новосибирцев вырастут с 1 августа 2026 года

По итогам 2025 года доходы от инвестирования продемонстрировали существенный рост, более чем в 3 раза превысив официальный уровень инфляции, который составил 5,6%. Эксперты регионального отделения СФР проведут корректировку беззаявительно. Как отметила заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, гражданам не нужно самостоятельно обращаться за перерасчётом — все начисления произойдут автоматически. На эти цели региональное дополнительно направит 7,5 миллиона рублей.