«Конфликт крайне необходим Европе»: в Раде посоветовали властям Украины прекратить выполнять приказы Запада

«Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться: ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых — представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не на Украине», — оценил ситуацию Артем Дмитрук.