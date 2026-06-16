Новосибирцам озвучили порядок апелляции ЕГЭ-2026

Рособрнадзор утвердил порядок подачи апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ-2026: заявление можно направить в течение двух рабочих дней после официального опубликования баллов, пишут РИА Новости.
Подать жалобу разрешается в школе, в пункте регистрации на экзамен или дистанционно через информационные системы — как самому участнику, так и его родителям (при предъявлении документов) либо уполномоченным представителям.
Комиссия рассматривает обращение четыре рабочих дня. По итогам апелляции итоговая сумма баллов может быть увеличена, уменьшена или оставлена без изменений. При этом не принимаются к рассмотрению претензии по содержанию заданий, корректности кратких ответов, нарушениям порядка проведения экзамена и ошибкам при заполнении бланков.