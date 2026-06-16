Новосибирцам озвучили порядок апелляции ЕГЭ-2026

Комиссия рассматривает обращение четыре рабочих дня. По итогам апелляции итоговая сумма баллов может быть увеличена, уменьшена или оставлена без изменений. При этом не принимаются к рассмотрению претензии по содержанию заданий, корректности кратких ответов, нарушениям порядка проведения экзамена и ошибкам при заполнении бланков.