В Хабаровском крае ремонт больницы довели до конца благодаря прокуратуре

В посёлке Переяславка завершили капитальный ремонт главного корпуса Центральной районной больницы. Работы удалось довести до конца после вмешательства прокуратуры района имени Лазо Хабаровского края.
В 2025 году больница заключила шесть контрактов на ремонт здания. Но две подрядные организации выбились из графика: в срок не закончили ремонт первого этажа стоимостью более 54 млн рублей и замену пожарной сигнализации.
Прокуратура проверила ситуацию и внесла подрядчикам представления. После этого нарушения начали устранять, а должностное лицо одной из фирм привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сейчас строительные и монтажные работы полностью завершились. Главный корпус больницы сдан, оснащён автоматической пожарной сигнализацией и введён в эксплуатацию. Для жителей района это означает, что медицинскую помощь снова можно получать в обновлённом и безопасном корпусе, а не ждать, пока подрядчики разберутся с сорванными сроками.