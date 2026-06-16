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В Хабаровском крае ремонт больницы довели до конца благодаря прокуратуре

В 2025 году медучреждение заключило шесть контрактов на ремонт здания, но две подрядные организации выбились из графика.

В посёлке Переяславка завершили капитальный ремонт главного корпуса Центральной районной больницы. Работы удалось довести до конца после вмешательства прокуратуры района имени Лазо Хабаровского края.

В 2025 году больница заключила шесть контрактов на ремонт здания. Но две подрядные организации выбились из графика: в срок не закончили ремонт первого этажа стоимостью более 54 млн рублей и замену пожарной сигнализации.

Прокуратура проверила ситуацию и внесла подрядчикам представления. После этого нарушения начали устранять, а должностное лицо одной из фирм привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас строительные и монтажные работы полностью завершились. Главный корпус больницы сдан, оснащён автоматической пожарной сигнализацией и введён в эксплуатацию. Для жителей района это означает, что медицинскую помощь снова можно получать в обновлённом и безопасном корпусе, а не ждать, пока подрядчики разберутся с сорванными сроками.