В Хабаровском крае ремонт больницы довели до конца благодаря прокуратуре

Сейчас строительные и монтажные работы полностью завершились. Главный корпус больницы сдан, оснащён автоматической пожарной сигнализацией и введён в эксплуатацию. Для жителей района это означает, что медицинскую помощь снова можно получать в обновлённом и безопасном корпусе, а не ждать, пока подрядчики разберутся с сорванными сроками.