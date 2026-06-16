Лут: Партнёры попросили РФ увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Россию надёжным поставщиком нефти. Он напомнил, что Индия начала покупать российскую нефть в значительном объёме только в 2022 году. Зайти на этот рынок страну вынудили обстоятельства. По словам министра, россияне всё это время оставались стабильными поставщиками.