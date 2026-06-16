Названы основные факторы, повышающие риск развития рака желудка

«Проведенный нами анализ показал, что инфицирование Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5−2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов — в 1,4−2 раза, а курение — примерно в 1,3−1,8 раза», — сказал профессор.