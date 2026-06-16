Названы основные факторы, повышающие риск развития рака желудка

СЕУЛ, 16 июн — РИА Новости. Бактерия Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли и курение относятся к основным факторам, повышающим риск развития рака желудка, рассказал РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Университете Коре Пак Сон Су.
Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в Южной Корее. Согласно данным Национального онкологического регистра за 2023 год, он входит в пятерку наиболее часто диагностируемых видов рака в стране.
«Проведенный нами анализ показал, что инфицирование Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5−2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов — в 1,4−2 раза, а курение — примерно в 1,3−1,8 раза», — сказал профессор.
Также было установлено, что употребление рафинированных зерновых продуктов, красного мяса, переработанного мяса и жирных молочных продуктов является фактором, повышающим риск рака желудка, установил эксперт.
В сентябре 2025 года группа ученых под руководством профессора Пак Сон Су проанализировала 507 научных работ из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane и оценила влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, окружающую среду, лекарственные препараты, инфекции и генетические особенности, на риск развития и профилактику рака желудка.