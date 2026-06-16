Забег «Свеча памяти» состоится в Хабаровске в день памяти и скорби

В День памяти и скорби сотни неравнодушных хабаровчан пробегут по символическому маршруту: от универсального краевого спортивного комплекса, бывшего ледового дворца, до площади «Город воинской славы». Участники забега выложат слово «Помним» из 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.
Сбор участников состоится в 20:30 у сцены на стадионе имени Ленина. После минуты молчания любители бега преодолеют дистанцию в 3 километра.
Присоединиться к акции может любой желающий! Приходите отдать дань памяти Героям войны всей семьей, с друзьями или коллегами.
Выдача нагрудных номеров будет проходить возле здания УКСК, бывшего ледового дворца, на стадионе имени Ленина с 19:00. Необходима предварительная регистрация на сайте orgeo.ru.