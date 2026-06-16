Максим Сушинский раскритиковал переход Ливо в «Авангард»

«Честно говоря, я бы Ливо не взял в свою команду. Вы правильно сказали — человека в плей-офф не видно. Поэтому спорный шаг, только если Ги Буше не вытащит из Джоша всё, что у него есть. Потому что мастер он серьёзный в регулярке. Если Буше сможет то же вытащить из него и в плей-офф, конечно, Ливо команде поможет», — заявил Максим Сушинский.