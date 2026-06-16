Максим Сушинский раскритиковал переход Ливо в «Авангард»

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский высказался о переходе в команду канадского нападающего Джоша Ливо. По его мнению, подписание форварда может оказаться спорным из-за его игры в матчах на выбывание.
Ранее «Авангард» заключил с 33-летним хоккеистом контракт на один сезон. В регулярных чемпионатах КХЛ Ливо показывает высокую результативность: за 189 матчей он набрал 211 очков, забросив 99 шайб и сделав 112 результативных передач.
В сезоне-2024/25 канадец был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Кроме того, он установил рекорд КХЛ по количеству голов за одну регулярку.
Прошлый сезон Ливо провёл в составе челябинского «Трактора». В 62 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 65 очков — 26 голов и 39 передач. Однако в пяти встречах Кубка Гагарина-2026 он отметился только четырьмя результативными действиями: тремя шайбами и одной передачей.
Сушинский считает, что выступления канадца в регулярном чемпионате и плей-офф заметно отличаются.
«Честно говоря, я бы Ливо не взял в свою команду. Вы правильно сказали — человека в плей-офф не видно. Поэтому спорный шаг, только если Ги Буше не вытащит из Джоша всё, что у него есть. Потому что мастер он серьёзный в регулярке. Если Буше сможет то же вытащить из него и в плей-офф, конечно, Ливо команде поможет», — заявил Максим Сушинский.