Жансая Абдумалик мемом прокомментировала ситуацию вокруг Бибисары Асаубаевой

Скандал вокруг Бибисары Асаубаевой и Минспорта Ранее казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. Она пожаловалась на то, что ей не помогают, и заявила, что ей якобы снизили зарплату в три раза. В Минспорта срочно созвали брифинг и раскрыли затраты на шахматистку. Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев признал, что зарплату Бибисары Асаубаевой снизили в три раза. Он объяснил, почему это произошло.