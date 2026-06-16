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Жансая Абдумалик мемом прокомментировала ситуацию вокруг Бибисары Асаубаевой

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик мемом ответила на вопрос о ситуации с ее коллегой Бибисарой Асаубаевой, передает NUR.KZ.

В своем профиле в Instagram спортсменка ответила на вопросы подписчиков — один из них касался скандала с Асаубаевой. «Зачем вы топите Бибисару? Она же реально выигрывает и пиарит страну», — спросили пользователи шахматистку. Жансая в ответ опубликовала популярный в сети мем с изображением лягушонка Кермита, который держит в руках книгу с красноречивым названием: «Как дать кому-то пощечину через интернет». «Началось. Я в такие игры не играю», — добавила Абдумалик подпись к опубликованной картинке.

Скандал вокруг Бибисары Асаубаевой и Минспорта Ранее казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. Она пожаловалась на то, что ей не помогают, и заявила, что ей якобы снизили зарплату в три раза. В Минспорта срочно созвали брифинг и раскрыли затраты на шахматистку. Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев признал, что зарплату Бибисары Асаубаевой снизили в три раза. Он объяснил, почему это произошло.

Он также сделал заявление, что «некоторые спортсмены сильно избалованы». В ответ Асаубаева опубликовала новый пост, в котором жестко отреагировала на ответ Минспорта, что шахматы являются неприоритетной дисциплиной. Позже Бибисара Асаубаева сделала новое заявление, в котором объяснила, почему в прошлом она некоторое время представляла Россию.

Позже мама шахматистки сделала новое заявление в связи с ответом, который дало Министерство спорта по поводу зарплаты ее дочери.