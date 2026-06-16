Более 400 тонн бензина закуплено для АЗС Советско-Гаванского и Ванинского районов

Ситуация с топливом в Советско-Гаванском и Ванинском районах на контроле и близка к стабилизации, сообщает министерство энергетики края. Все введенные ограничения по выдаче топлива — локальные и касаются только бензина на нескольких заправочных станциях. Дефицит по продаже дизельного топлива отсутствует, перебоев с поставками нет.
«На сегодняшний день из 15 АЗС, которые действуют на территориях муниципалитетов, только по шести полностью ограничена выдача топлива физическим лицам. Это сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную заправку автомобилей социальных направлений: МЧС, скорой помощи, пожарных и т.д. Договоры на обслуживание заключены именно по этим АЗС, и заправка такого транспорта на иных станциях невозможна», — сказал министр энергетики края Герман Тютюков.
Он добавил, что по 9 остальным АЗС поставка бензина населению осуществляется без серьезных ограничений. На некоторых из них введена норма отпуска бензина только в бак или отпуск топлива не более 30 литров. Это временная мера, которая необходима, чтобы не допустить создания искусственного дефицита.
В течение 2−3 суток в районы двумя автовозами будет доставлено порядка 65 тонн бензина АИ-92, АИ-95. Топливо сразу поступит в продажу. Также 420 тонн бензина (АИ-95 — 180 тонн, АИ-92 — 240 тонн) закуплено на ангарском заводе, 120 тонн из них уже отправлено по железной дороге.
«Вопрос под контролем правительства края. Мы в круглосуточном режиме следим за ситуацией и не допустим эскалации проблемы в дальнейшем», — добавил Герман Тютюков.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что глава Ванинского района Анатолий Маслов в МАХ (12+) сообщил о перебоях, которые связаны с плановыми ремонтными работами на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе.