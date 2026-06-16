Более 400 тонн бензина закуплено для АЗС Советско-Гаванского и Ванинского районов

«На сегодняшний день из 15 АЗС, которые действуют на территориях муниципалитетов, только по шести полностью ограничена выдача топлива физическим лицам. Это сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную заправку автомобилей социальных направлений: МЧС, скорой помощи, пожарных и т.д. Договоры на обслуживание заключены именно по этим АЗС, и заправка такого транспорта на иных станциях невозможна», — сказал министр энергетики края Герман Тютюков.