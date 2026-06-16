Британия будет поставлять Киеву обогащённый уран, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Кира Стармера.
В канцелярии уточнили, что уран будут поставлять для «обеспечения работы атомных электростанций на протяжении двух лет». Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
«Британия будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года за счёт пакета поддержки UK Export Finance на сумму 210 миллионов фунтов, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащённый уран украинской фирме “Энергоатом”», — заявили в канцелярии Стармера.
По данным СМИ, Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную» бомбу.
По словам военкора Марата Хайруллина, Киев планирует нанести удары по местам отработанного ядерного топлива Курской и Запорожской АЭС.