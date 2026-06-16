Масштабное отключение холодной воды на сутки ждёт Владивосток 17 июня — адреса

Аварийно-ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 2.00 до 23.55 без ХВС останутся жители следующих улиц:
ВНС «Горностай» — 2-й водовод:
Батумская, 15а. Брестская. Брестский пер. Ватутина, 2−6, 10−20, 24. Владикавказская, 1, 3, 5. Воропаева, 31−35. Горийская, 1, 3, 4, 50. Громова, 8−12а. Зеленый бульвар, 18, 19, 21, 23, 25, 27 к1, 27 к2, 26, 28, 30. Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 10, 11, 12. Кочубея, 1. Невельского, 1, 2−8, 3, 5, 11−31. Нейбута, 2а к1, 2а к2, 2а к3, 2а к4, 4, 4а, 4б, 6−12, 135, 135 ст. 9. Сахалинская, 1−5б. Стрелковый пер., 22а. Фадеева, 47д, 49 ст. 20, 63, 65, 67. Стрелковая улица, 18 к1, 18 к2. Расула Гамзатова, 5 к1/1, 5 к½, 5 к⅓, 5 к⅔, 5 к3.
ВНС «64 МКР», «71а МКР»:
Адмирала Кузнецова, 40−66, 45−53/1, 59, 61, 74, 78−92. Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11 В, 12, 12а, 19, 24а-40, 35. Ватутина, 24. Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23. Ладыгина, 2−6, 5−19. Луговая, 50, 50а, 50 В, 64−74, 78. Нейбута, 24, 24а, 24б, 24 В, 30, 45−47б, 51−53а, 57, 61−67, 71б, 75−77, 81−87а, 88, 137, 139, 141. Невельского, 19, 23а. Сабанеева, 8, 11−23, 14−24, 25. Стрелковая, 46, 50. Терассная 4-я, 34−40. Терассная 5-я, 33, 35, 40, 43. Черняховского, 3 — 21. Яблочкова, 55, 56−62.
ВНС «Центральная»:
Адмирала Юмашева, 2−26а. Адмирала Кузнецова, 54 В, 62−72, 76. Аллилуева, 2−12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а. Баляева, 34−64. Братская, 13, 27, 34, 36, 38. Буссе. Верхняя. Всеволода Сибирцева, 56, 62 В, 80, 80а, 80б, 84а. Высокая. Высоковольтная, 2, 3. Горная, 21, 25, 31−33а. Жариковская. Жигура, 2−6, 3, 18−26а, 42, 44, 48−54. Жуковского. Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12. Каплунова, 1, 3, 6. Карла Либкнехта, 10а, 34−40, 37. Карпинского. Карьерная. Карякинская, 18б, 18 В, 24, 24а, 26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а. Ковальчука, 26. Котельникова, 1а, 1 г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8−22, 13−17, 21, 24−30, 27, 29. Красного Знамени пр-т., 114−120а, 123−137, 149, 156, 156 В, 158а, 160, 164, 164а, 164б. Луговая, 41−89а, 52−62а, 95а. Маньчжурская. Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16−24, 17а, 17. Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22−28, 25, 27, 27а. Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29−31а, 32. Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28. Матросская 6-я, 31. Матросская 7-я, 25, 33, 33а. Муравьёва-Амурского, 21/23. Народный пр-т., 9−15. Невельского, 1а. Островского. Рабочая 9-я, 9. Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72. Рабочая 13-я, 12, 16. Руднева, 1−5, 4а, 13 В, 14, 17б. Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1. Сельская, 1−9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15. Славянская, 17, 18, 30, 30а. Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74. Спиридонова, 9, 11, 15, 20−44, 23, 27, 31. Станичная. Тобольская, 8−14, 11, 23−31. Толстого, 28, 30, 32, 32а, 38−52, 41−45. Тунгусская, 15−53, 20−30, 44−50, 59−69. Тюменская. Флотская 1-я, 56. Флотская 4-я, 37/39. Шепеткова, 37, 40, 46, 60. Шилкинская, 3, 4, 4а, 5−15, 6 к2, 6−16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42. Южная 3-я.
ВНС «71 МКР»:
Ватутина, 26. Нейбута, 11−43, 22, 24, 24а, 24б, 24 В, 32, 32 ст. 4, 34, 38.
Напомним, во Владивостоке стартовал четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затрагивает потребителей ТЭЦ «Восточная» в Ленинском, Первореченском и прилегающих кварталах, включая дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Луговой, Некрасовской, Океанском проспекте, Красного Знамени и других.
Пятый этап (15−22 июня) затронет Советский район и часть Первореченского. Отопительный сезон во Владивостоке завершился ещё 4 мая, и сейчас коммунальные службы активно готовят город к следующей зиме.