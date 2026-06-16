Масштабное отключение холодной воды на сутки ждёт Владивосток 17 июня — адреса

Напомним, во Владивостоке стартовал четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затрагивает потребителей ТЭЦ «Восточная» в Ленинском, Первореченском и прилегающих кварталах, включая дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Луговой, Некрасовской, Океанском проспекте, Красного Знамени и других.