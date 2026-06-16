Стали известны итоги матча ЧМ между сборными Саудовской Аравии и Уругвая

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругвая завершился ничьей со счетом 1:1.
Игра состоялась в городе Майами в американском штате Флорида. За саудовскую команду гол забил защитник Абдула Аль-Амри (41-я минута), за уругвайцев — полузащитник Максимилиано Араухо (80).
Эти сборные входят в группу G вместе с футболистами из Испании и Кабо-Верде, которые также сыграли вничью. Второй матч завершился со счетом 0:0. 21 июня команда Саудовской Аравии встретится со сборной Испании. В ночь на 22 июня по московскому времени пройдёт матч Уругвай — Кабо-Верде.
Напомним, 14 июня сообщалось, что сборная Австралии одержала неожиданную победу над командой Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Австралийцы обыграли соперников со счетом 2:0. За эту команду голы забили вингер Нестори Иранкунда (27-я минута) и полузащитник Коннор Меткалф (75).