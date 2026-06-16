Стали известны итоги матча ЧМ между сборными Саудовской Аравии и Уругвая

Эти сборные входят в группу G вместе с футболистами из Испании и Кабо-Верде, которые также сыграли вничью. Второй матч завершился со счетом 0:0. 21 июня команда Саудовской Аравии встретится со сборной Испании. В ночь на 22 июня по московскому времени пройдёт матч Уругвай — Кабо-Верде.