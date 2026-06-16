МВД выявило нарушения миграционного законодательства в Новосибирске

Кроме того, девять мигрантов были привлечены к административной ответственности по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. В отношении ещё двух иностранных граждан составлены протоколы по статье 18.20 КоАП РФ в связи с нарушением сроков получения патента.