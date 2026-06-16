МВД выявило нарушения миграционного законодательства в Новосибирске

В Сибири подведены итоги первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
В рамках мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства сотрудники транспортной полиции проверили более 130 объектов, расположенных в зоне оперативного обслуживания УТ МВД России по СФО. Особое внимание уделялось пассажиропотоку, предприятиям транспортной отрасли, строительным площадкам и рынкам, где может использоваться труд иностранных граждан. Совместно с подразделениями по вопросам миграции и сотрудниками Росгвардии было выявлено 123 нарушения миграционного законодательства.
Из общего числа нарушений 84 касались правил въезда в Российскую Федерацию и выезда из неё, три — правил пребывания на территории страны. Также зафиксировано 12 нарушений порядка осуществления трудовой деятельности и 13 случаев незаконного привлечения иностранных граждан к работе.
Кроме того, девять мигрантов были привлечены к административной ответственности по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. В отношении ещё двух иностранных граждан составлены протоколы по статье 18.20 КоАП РФ в связи с нарушением сроков получения патента.
По итогам первого этапа операции сумма назначенных штрафов составила 116 тысяч рублей. Также въезд на территорию России был закрыт для 82 иностранных граждан. В отношении одного нарушителя принято решение об административном выдворении за пределы страны.