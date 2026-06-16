Фестиваль «Ветераны — городу» прошел в Хабаровске

Фестиваль проводят в городе более 20 лет. Он объединяет более 600 ветеранов, которые увлекаются творчеством — песнями, стихами, танцами, театральной сценой. В этом году фестиваль посвятили Году единства народов России, песни и стихи, прозвучавшие со сцены, несли посыл о ценностях и важности патриотического воспитания молодежи. «Из 144 представленных творческих коллективов мы отобрали 23 лучших, и это было непростое решение», — сказал глава краевой столицы Сергей Кравчук. На фестивале было четыре номинации — «Вокал», «Хоровое пение», «Художественное слово», «Хореография». В каждой из номинаций мэр вручил памятные кубки.