Медведь обогнал машину и чудом не попал под колеса в Приморском крае

В районе поселка Кировского медведь устроил гонки с автомобилем. Косолапый не просто обогнал авто, но и пересек проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, мишка в ДТП не попал, он пересек проезжую часть и скрылся в лесу. Источник: канал Пул N3.