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Медведь обогнал машину и чудом не попал под колеса в Приморском крае

В районе поселка Кировского медведь устроил гонки с автомобилем. Косолапый не просто обогнал авто, но и пересек проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, мишка в ДТП не попал, он пересек проезжую часть и скрылся в лесу. Источник: канал Пул N3.

В районе поселка Кировского медведь устроил гонки с автомобилем. Косолапый не просто обогнал авто, но и пересек проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, мишка в ДТП не попал, он пересек проезжую часть и скрылся в лесу. Источник: канал Пул N3 gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/lv_0_20260616100113−1.mp4