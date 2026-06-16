В районе поселка Кировского медведь устроил гонки с автомобилем. Косолапый не просто обогнал авто, но и пересек проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, мишка в ДТП не попал, он пересек проезжую часть и скрылся в лесу. Источник: канал Пул N3 gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/lv_0_20260616100113−1.mp4
Медведь обогнал машину и чудом не попал под колеса в Приморском крае
В районе поселка Кировского медведь устроил гонки с автомобилем. Косолапый не просто обогнал авто, но и пересек проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, мишка в ДТП не попал, он пересек проезжую часть и скрылся в лесу. Источник: канал Пул N3.