Хабаровский край будет сотрудничать с другими дальневосточными регионами в сфере туризма

Хабаровский край принял участие в московском форуме «Путешествуй!», который проходил с 10 по 14 июня на ВДНХ. В ходе мероприятие было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, к которому присоединились Сахалинская область и Камчатский край. «Это очень важное событие в масштабах всего макрорегиона. В марте было заключено соглашение между Хабаровским краем, Приморьем, ЕАО и Амурской областью. Теперь альянс объединяет 6 дальневосточных регионов, которые нацелены на создание единого туристического пространства, совместных турпродуктов и благоприятных условий для инвесторов», — отметили в минтуризма Хабаровского края. Стенд Хабаровского края на фестивале посетили более 10 тысяч человек. Для гостей организовали викторины, лекции, консультации от туроператоров, мастер-классы и другие активности. В этом году край был представлен масштабнее, чем когда-либо. Китолет, символ края, дважды прошел в торжественном шествии перед 5 тысячами участников форума из всех регионов России и более 50 стран, а также перед более чем 400 тысячами посетителей.