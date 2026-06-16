Каждый раз там загорается сухая трава. Первое возгорание возникло 13 июня на острове Кабельном. На следующий день пожар случился на острове Дачном, а накануне пожарным пришлось снова выезжать на остров Кабельный, чтобы потушить очаг возгорания. Сотрудники МЧС попадают на острова на катерах из Хабаровска и приступают к тушению при помощи ранцевых огнетушителей. Так, вчера они ликвидировали пламя на протяжении 1,5 километров на острове Кабельном, не дав огню переброситься на местные дачи.
Третий день подряд на островах у Хабаровска бушуют пожары
Каждый раз там загорается сухая трава. Первое возгорание возникло 13 июня на острове Кабельном. На следующий день пожар случился на острове Дачном, а накануне пожарным пришлось снова выезжать на остров Кабельный, чтобы потушить очаг возгорания. Сотрудники МЧС попадают на острова на катерах из Хабаровска и приступают к тушению при помощи ранцевых огнетушителей. Так, вчера они.
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