Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с Данилом Юртайкиным

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. Напомним, что воспитанник ярославского хоккея перешел в «Амур» по ходу прошлого сезона из нижнекамского «Нефтехимика», сыграв за «тигров» 19 матчей и набрав в них 6 (3+3) очков. Всего в прошлом сезоне в «Нефтехимике» и «Амуре» форвард сыграл 54 матча, в которых набрал 32 (9+23) очка. За всю карьеру в КХЛ нападающий провел 275 игр, набрав в них 116 (44+72) очков. Добавим, что Данил Юртайкин — двукратный обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова, а также в его активе имеются бронзовые медали Молодежного чемпионата мира.