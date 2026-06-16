Красноярские фридайверы привезли награды с чемпионата мира из Европы

Россию и наш регион на состязаниях представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спутник». В их копилке шесть медалей: две золотые, одна серебряная и три бронзовые. Самый результативный — Денис Аршанов, на его счету три награды. Два золота он выиграл на дистанциях 100 и 400 метров, серебро — на 200 метрах.