Врачи спасли мужчину, упавшего в колодец в Приморье

Мужчина упал в колодец ночью и пробыл в холодной воде более двух часов. Помимо этого, при падении он тяжело травмировал ногу — часть сустава фактически оказалась снаружи, и возник высокий риск инфицирования. Мужчину с переохлаждением и травмой ноги нашли прохожие, после чего его доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Реаниматологи стабилизировали состояние пациента, а после его экстренно прооперировали травматологи. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.