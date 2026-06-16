В Иркутске подростку имплантировали клапан без разрезов и остановки сердца

В младенчестве мальчик перенес операцию по поводу сложного врожденного порока — тетрады Фалло. К подростковому возрасту собственный клапан перестал справляться, кровь возвращалась обратно в желудочек, создавая огромную нагрузку на сердце. Бригаду возглавил заведующий отделением рентгенохирургии ИГОДКБ Максим Ширкин, помогал приглашенный эксперт из НМИЦ имени Алмазова Артем Горбатых, у которого самый большой в России опыт таких операций. Новый клапан провели через сосудистое русло, контрольная эхокардиография показала, что он работает отлично.