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В Иркутске подростку имплантировали клапан без разрезов и остановки сердца

Вся процедура заняла около 40 минут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск стал самым восточным городом страны, где провели эндоваскулярную имплантацию клапана легочной артерии. Как сообщили КП-Иркутск в областной детской клинической больнице, операцию выполнили 14-летнему пациенту через прокол вены на бедре, без разрезов и остановки сердца. Вся процедура заняла около 40 минут.

В младенчестве мальчик перенес операцию по поводу сложного врожденного порока — тетрады Фалло. К подростковому возрасту собственный клапан перестал справляться, кровь возвращалась обратно в желудочек, создавая огромную нагрузку на сердце. Бригаду возглавил заведующий отделением рентгенохирургии ИГОДКБ Максим Ширкин, помогал приглашенный эксперт из НМИЦ имени Алмазова Артем Горбатых, у которого самый большой в России опыт таких операций. Новый клапан провели через сосудистое русло, контрольная эхокардиография показала, что он работает отлично.

— Это большое событие в истории детского здравоохранения Иркутской области, — подчеркнул главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов.

Прогноз благоприятный: правый желудочек постепенно вернется к норме, обычно это занимает около полугода.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Читайте подробности.