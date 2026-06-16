Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысяча черепах прилетела в Хабаровск на самолёте

Рептилий доставили из Московской области.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровск из Московской области на самолете прилетели 1,4 тысячи черепах для продажи в зоомагазинах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рептилии прилетели в аэропорт Хабаровска в специальных вентилируемых контейнерах, в которых поддерживается температура от 18 до 25 градусов. Сотрудники Россельхознадзора осмотрели пассажиров и проверили ветеринарные документы. Дальше их ждет путь в зоомагазины края.

— С начала года это первая партия черепах, поступивших в Хабаровский край, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, ранее шесть собак и кошка улетели из Хабаровска на отдых в Таиланд и Канаду.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше