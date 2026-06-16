Тысяча черепах прилетела в Хабаровск на самолёте

В Хабаровск из Московской области на самолете прилетели 1,4 тысячи черепах для продажи в зоомагазинах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рептилии прилетели в аэропорт Хабаровска в специальных вентилируемых контейнерах, в которых поддерживается температура от 18 до 25 градусов. Сотрудники Россельхознадзора осмотрели пассажиров и проверили ветеринарные документы. Дальше их ждет путь в зоомагазины края.
— С начала года это первая партия черепах, поступивших в Хабаровский край, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, ранее шесть собак и кошка улетели из Хабаровска на отдых в Таиланд и Канаду.
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