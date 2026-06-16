В Красноярске начинают досрочно возвращать горячую воду

ул. Никитина: 1, 1а, 1б, 1 В, 1в/1, 1 г, 3, 3а, 3б, 5, 8а, 8д, 10, 12, 14, 16, 18. ул. Партизана Железняка: 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1е, 1ж, 1з, 1и, 2а, 2б, 3, ⅗, 3а, 3а/3, 3б, 3 В, 3 г, 3 г к2, 3 г к3, 3 г к4, 3 г к5, 3 г к6, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3о, 3п, 3 м, 3н, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9 г, 11, 11а, 11б, 15.