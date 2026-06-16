В Красноярске начинают досрочно возвращать горячую воду

В первый день проведения гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-1 теплоэнергетики заявили о готовности раньше срока вернуть горячую воду части потребителей. Сегодня повезет жителям части Советского района.
В СГК сообщили, что уже 16 июня планируют начать подачу горячей воды в домах по следующим адресам:
ул. Никитина: 1, 1а, 1б, 1 В, 1в/1, 1 г, 3, 3а, 3б, 5, 8а, 8д, 10, 12, 14, 16, 18. ул. Партизана Железняка: 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1е, 1ж, 1з, 1и, 2а, 2б, 3, ⅗, 3а, 3а/3, 3б, 3 В, 3 г, 3 г к2, 3 г к3, 3 г к4, 3 г к5, 3 г к6, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3о, 3п, 3 м, 3н, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9 г, 11, 11а, 11б, 15.
«Жилищным организациям необходимо завершить все работы на внутридомовом оборудовании и открыть задвижки на домах. Только после этого горячая вода поступит к жителям», — рассказали в компании.
Напомним, ТЭЦ-1 встала на профилактику 15 июня и горячую воду отключили в домах четырех районов: Ленинского, Кировского, части Свердловского и части Советского. Гидравлические испытания продлятся до 24 июня.
Ресурсники пояснили, что включение воды раньше планируемой даты возможно, если: проверка теплосетей завершена, выявленные повреждения устранены, на ТЭЦ закончены необходимые работы или есть техническая возможность подать ресурс от другого теплоисточника.
«Заранее точно сказать, где и когда горячая вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей и готовности оборудования», — рассказали в СГК.
Красноярцев также просят учитывать, что в этом году границы контуров теплоснабжения ТЭЦ немного другие, они отмечены на интерактивной карте.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно узнать в организации, обслуживающей ваш дом.