Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто находился на борту разбившегося в США бобмардировщика В-52

В разбившемся в США самолёте В-52 были военные, госслужащие и подрядчики.

Источник: Комсомольская правда

На борту стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, который разбился в Калифорнии на базе Эдвардс, находились не только военные. Там также были государственные служащие и подрядчики. Об этом информировал замкомандира 412-го испытательного авиакрыла на базе Эдвардс полковник Джеймс Хейс.

«Это был смешанный экипаж из военных, гражданских госслужащих и государственных подрядчиков», — сказал он журналистам.

Хейдс отказался назвать имена погибших, так как не все их семьи ещё знают о трагедии. Также он уточнил, что причины крушения пока не ясны, их установление может занять до полугода.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика США B-52.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов разбился на территории авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Крушение произошло сразу же после взлёта.

Накануне в США потерпел крушение частный самолет, погибли 12 человек. Речь идёт об 11 парашютистах и пилоте. Трагедия случилась в штате Канзас.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше