Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это мое ДНК»: Николай Цискаридзе заявил, что восхищается Аллой Пугачевой

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе признался, что обожает певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что его не волнует то, что происходит с ней сейчас: артист не берется судить ее за то, где ей хочется жить.

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе признался, что обожает певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что его не волнует то, что происходит с ней сейчас: артист не берется судить ее за то, где ей хочется жить.

С самого детства Примадонна для танцовщика — один из самых сильных голосов наряду с Эдит Пиаф и Марией Каллас, отметил Цискаридзе.

— Потом прибавилось еще много величайших людей, но это мое ДНК. И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение? — высказался он в интервью Надежде Стрелец на Youtube-канале.

Также Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова с актером Юрой Борисовым в главной роли, отметив талантливую игру актеров, но при этом призвал не делать преждевременные выводы.

По его словам, пьеса не соответствует его эстетическим представлениям, но при этом подчеркнул талантливую игру актеров и слаженность работы команды.