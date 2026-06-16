«Это мое ДНК»: Николай Цискаридзе заявил, что восхищается Аллой Пугачевой

— Потом прибавилось еще много величайших людей, но это мое ДНК. И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение? — высказался он в интервью Надежде Стрелец на Youtube-канале.