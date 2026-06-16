Супружеской паре из Комсомольска грозит 20 лет за тайники с наркотиками

В Комсомольске-на-Амуре завершили расследование уголовного дела против семейной пары из села Мирное. 31-летнюю женщину и 40-летнего мужчину обвиняют в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Супругов задержали в феврале сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. По данным полиции, пара оборудовала в городе тайники с запрещёнными веществами. Во время оперативных мероприятий из них изъяли свёртки, а при обыске дома нашли спичечный коробок с пакетом кристаллического вещества.
Экспертиза показала, что изъятое — метадон и карфентанил общей массой 12,7 грамма. Такой объём относится к особо крупному размеру.
По версии следствия, супруги работали закладчиками на интернет-магазин. Они получали координаты мест, где нужно забрать наркотики в Хабаровске и рядом с городом, затем фасовали вещества и делали тайники, в основном в Комсомольске-на-Амуре. Перевозили наркотики на арендованной иномарке.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба находятся под стражей, а арендованный автомобиль полиция уже вернула законному владельцу.