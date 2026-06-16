Супружеской паре из Комсомольска грозит 20 лет за тайники с наркотиками

По версии следствия, супруги работали закладчиками на интернет-магазин. Они получали координаты мест, где нужно забрать наркотики в Хабаровске и рядом с городом, затем фасовали вещества и делали тайники, в основном в Комсомольске-на-Амуре. Перевозили наркотики на арендованной иномарке.