Эксперт рассказал, как избежать уловок нелегальных кредиторов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Избежать уловок нелегальных кредиторов можно при проверке организации в реестре Банка России, поскольку некоторые из них мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и микрофинансовых организаций (МФО), рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
«Одна из причин роста числа нелегальных кредиторов — внедрение обязательной биометрии для микрофинансовых компаний (МФК) при выдаче займов онлайн. К сожалению, многие люди боятся предоставлять свои данные в государственную Единую биометрическую систему сильнее, чем обращаться к нелегальным кредиторам», — сказал он.
По его словам, такие организации работают вне правового поля, а значит, могут в любой момент обмануть, нарушив условия кредитования. «Например, запросить астрономические проценты или угрожать отъемом имущества и даже физической расправой», — уточнил Пономарев.
По словам эксперта, прежде всего, не надо брать деньги по первому попавшемуся объявлению, например в Telegram, где сейчас много подобных предложений. «Правильно зайти на сайт Банка России или в мобильное приложение “ЦБ Онлайн” и проверить, находится ли организация в реестре регулятора. Там же можно посмотреть и перечень сомнительных финансовых организаций, который ведется с 2021 года», — добавил он.
Также Пономарев отметил, что некоторые «серые» кредиторы мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и МФО.
«На этот случай можно воспользоваться поиском “Яндекса”, где рядом со ссылкой на официальный сайт организации стоит синий кружок с белой галочкой внутри, а при наведении на него появится надпись “Сайт организации, сведения о котором внесены государственный реестр”, — сообщил Пономарев.
Он отметил, что на самом сайте обязательно должен быть подробный блок правовой и корпоративной информации с указанием ОГРН и ИНН организации, свидетельством о ее включении в реестр Банка России и контактами, по которым можно связаться.
«Проверка не займет много времени, но убережет от серьезных проблем в будущем», — заключил эксперт.