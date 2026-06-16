Эксперт рассказал, как избежать уловок нелегальных кредиторов

По словам эксперта, прежде всего, не надо брать деньги по первому попавшемуся объявлению, например в Telegram, где сейчас много подобных предложений. «Правильно зайти на сайт Банка России или в мобильное приложение “ЦБ Онлайн” и проверить, находится ли организация в реестре регулятора. Там же можно посмотреть и перечень сомнительных финансовых организаций, который ведется с 2021 года», — добавил он.