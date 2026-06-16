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В Хабаровском крае у безработного в холодильнике нашли партию осетра весом 311 кг

Ущерб от незаконного оборота водно-биологических ресурсов, составил свыше 5 млн рублей.

Источник: AmurMedia

В рамках профилактической операции «Путина-2026», направленной на пресечение браконьерства и незаконный оборот водных биологических ресурсов, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району задержали 29-летнего ранее судимого безработного жителя села Ачан, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Полицейские изъяли у местного жителя фрагменты рыбы осетровых пород общим весом более 311 килограммов», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили холодильную камеру-рефрижератор, внутри которой подозреваемый хранил в мешках фрагменты рыбы семейства осетровых. Общий вес изъятой запрещенной продукции составил более 311 килограммов.

По версии фигуранта, он обнаружил на обочине дороги вблизи села Ачан разделанную на фрагменты рыбу: калугу и осетра, находящуюся в мешках. После транспортировал найденную продукцию на садовой тележке за несколько рейсов к себе домой, где хранил ее в холодильной камере-рефрижераторе по месту жительства для употребления в пищу.

Ущерб, причиненный Российской Федерации от незаконного оборота водно-биологических ресурсов, составил свыше 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятые фрагменты осетровых помещены на ответственное хранение.