В Хабаровском крае у безработного в холодильнике нашли партию осетра весом 311 кг

По версии фигуранта, он обнаружил на обочине дороги вблизи села Ачан разделанную на фрагменты рыбу: калугу и осетра, находящуюся в мешках. После транспортировал найденную продукцию на садовой тележке за несколько рейсов к себе домой, где хранил ее в холодильной камере-рефрижераторе по месту жительства для употребления в пищу.