Морпех-медик Мицар помог спасти более 500 военных за два года участия в СВО

Ранее Life.ru писал, что оставшиеся в Константиновке местные жители оказывают добровольную помощь российским военнослужащим. По словам командира штурмового батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск, однажды к его позиции подошли мирные граждане. Несмотря на то, что бойцы находились в состоянии полной боевой готовности, они вступили с ними в разговор. Он уточнил, что позже эту группу мирных жителей вывели в более безопасный район.